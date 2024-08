Résumé

Toutes les organisations ont pour obligation si elles veulent survivre, d'anticiper ce que sera demain. À une époque où les évolutions technologiques sont radicales et de plus en plus rapides, l'exercice - qui était déjà complexe - devient extrêmement difficile. Et les approches actuelles sont limitées dans la mesure où elles extrapolent le futur sur la base de visions du monde actuel. Au contraire, l'approche proposée - le design fiction - élabore des scénarios futurs afin de construire une vision alternative du monde.

Pour cela, elle s'appuie largement sur les fictions et l'imaginaire de la culture populaire : films, SF, séries, BD, mangas, jeux vidéo... Il existe déjà de nombreux exemples de cette porosité (le téléphone StarTac de Motorola qui est un hommage au Communicator de Star Trek, le compte-à-rebours du film The Woman in the Moon repris par la NASA, etc.), et d'une certaine façon, tout est déjà là. Il suffit « juste » de s'immerger dans ces imaginaires pour trouver des pistes de travail pour demain.

Comment ? C'est là tout l'objet de cet ouvrage qui non seulement décrit ces possibilités mais explique comment se les approprier, concrètement, dans l'entreprise. Design fiction : méthode mêlant design, prospective et créativité. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer les objets et usages du futur, mais bien de les mettre en application au sein d'un univers cohérent. Dit autrement, il ne suffit pas d'envisager des objets improbables en leur donnant « l'allure » du futur, mais bien au contraire de rendre le futur plus « présent ».